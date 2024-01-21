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Андрей Рублёв — Алекс де Минор: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

21 января состоится матч четвёртого круга турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия). На теннисном корте встретятся олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублёв и победитель восьми турниров АТР Алекс де Минор.

Матч начнётся в 11:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира в третьем круге Рублёв обыграл Себастьяна Корда — 6:2, 7:6, 6:4. Алекс де Минор одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 6:3, 6:1.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса.