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Андрей Рублёв — Алекс де Минор: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Андрей Рублёв — Алекс де Минор: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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21 января состоится матч четвёртого круга турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия). На теннисном корте встретятся олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублёв и победитель восьми турниров АТР Алекс де Минор.

Матч начнётся в 11:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира в третьем круге Рублёв обыграл Себастьяна Корда — 6:2, 7:6, 6:4. Алекс де Минор одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 6:3, 6:1.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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