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Хачанов уступил Синнеру первый сет матча 4-го круга Australian Open

Хачанов уступил Синнеру первый сет матча 4-го круга Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, проиграл первый сет матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии против итальянца Янника Синнера (четвёртая ракетка мира) со счётом 4:6.

Поединок за выход в 1/4 финала Australian Open на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне проходит в эти минуты. Победитель встречи сойдётся в четвертьфинале с лучшим в матче австралийца Алекса де Минора (10-я ракетка мира) и россиянина Андрея Рублёва (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся сегодня, 21 января, не ранее 11:00 мск.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису — 2024 проходит с 14 по 28 января и является первым из серии турниров «Большого шлема» в стартовавшем сезоне.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		2
4 		3
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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