Хачанов уступил Синнеру первый сет матча 4-го круга Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, проиграл первый сет матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии против итальянца Янника Синнера (четвёртая ракетка мира) со счётом 4:6.
Поединок за выход в 1/4 финала Australian Open на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне проходит в эти минуты. Победитель встречи сойдётся в четвертьфинале с лучшим в матче австралийца Алекса де Минора (10-я ракетка мира) и россиянина Андрея Рублёва (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся сегодня, 21 января, не ранее 11:00 мск.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису — 2024 проходит с 14 по 28 января и является первым из серии турниров «Большого шлема» в стартовавшем сезоне.
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