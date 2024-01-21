Соболенко — о выходе в 1/4 финала AO-2024: чувствую себя сильнее, чем в прошлом году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в матче четвёртого круга женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии.

«Очень довольна своим уровнем сегодня, рада, что вышла в следующий круг. Аманда – очень непростой соперник, у нас с ней всегда тяжёлые матчи, так что рада, что выиграла в двух сетах. Чувствую себя сильнее, чем в прошлом году. Не знаю. Пока что чувствую себя хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала белорусская теннисистка встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Барборой Крейчиковой из Чехии.