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Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open

Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал австралиец Алекс де Минор (десятая ракетка мира). Первый сет матча остался за Рублёвым со счётом 6:4.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		2
6 		3
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира), обыгравшим в матче четвёртого круга россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5, 6:3.

Текстовая трансляция матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».

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