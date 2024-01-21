Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал австралиец Алекс де Минор (десятая ракетка мира). Первый сет матча остался за Рублёвым со счётом 6:4.

Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира), обыгравшим в матче четвёртого круга россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5, 6:3.

Текстовая трансляция матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».