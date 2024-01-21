Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.
Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал австралиец Алекс де Минор (десятая ракетка мира). Первый сет матча остался за Рублёвым со счётом 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
2-й сет
0 : 1
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|3
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира), обыгравшим в матче четвёртого круга россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5, 6:3.
Текстовая трансляция матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».
Комментарии
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