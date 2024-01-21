Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024

В эти минуты продолжается поединок четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречаются австралиец Алекс де Минор, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянин Андрей Рублёв (пятая ракетка мира).

Алекс де Минор выиграл второй сет поединка со счётом 7:6 (7:5). Напомним, первый сет остался за российским теннисистом — 6:4. Счёт в матче равный, 1:1.

Победитель встречи, проходящей на арене Рода Лэйвера встретится в четвертьфинальном матче с четвёртой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, обыгравшем Карена Хачанова.

Текстовая трансляция матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».