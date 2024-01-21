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Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024

Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024
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В эти минуты продолжается поединок четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встречаются австралиец Алекс де Минор, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянин Андрей Рублёв (пятая ракетка мира).

Алекс де Минор выиграл второй сет поединка со счётом 7:6 (7:5). Напомним, первый сет остался за российским теннисистом — 6:4. Счёт в матче равный, 1:1.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6
6 		6 5 6
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Победитель встречи, проходящей на арене Рода Лэйвера встретится в четвертьфинальном матче с четвёртой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, обыгравшем Карена Хачанова.

Текстовая трансляция матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».

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