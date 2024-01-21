Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец вышел вперёд по сетам в матче на AO-2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера продолжается матч четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024, в котором встречаются австралиец Алекс де Минор, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянин Андрей Рублёв (пятое место в рейтинге ATP).
В третьем сете поединка Алекс де Минор обыграл российского теннисиста — 7:6 (7:4) — и вышел вперёд по сетам — 2:1. Напомним, в первом сете Рублёв вышел вперёд, обыграв де Минора – 6:4, затем уступил ему во втором сете на тай-брейке — 6:7 (5:7).
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|7 7
|2
|
|6 5
|6 4
|3
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».
Комментарии
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