Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец вышел вперёд по сетам в матче на AO-2024

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера продолжается матч четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024, в котором встречаются австралиец Алекс де Минор, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянин Андрей Рублёв (пятое место в рейтинге ATP).

В третьем сете поединка Алекс де Минор обыграл российского теннисиста — 7:6 (7:4) — и вышел вперёд по сетам — 2:1. Напомним, в первом сете Рублёв вышел вперёд, обыграв де Минора – 6:4, затем уступил ему во втором сете на тай-брейке — 6:7 (5:7).

Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».