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Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец вышел вперёд по сетам в матче на AO-2024

Алекс де Минор — Андрей Рублёв: австралиец вышел вперёд по сетам в матче на AO-2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера продолжается матч четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024, в котором встречаются австралиец Алекс де Минор, занимающий 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянин Андрей Рублёв (пятое место в рейтинге ATP).

В третьем сете поединка Алекс де Минор обыграл российского теннисиста — 7:6 (7:4) — и вышел вперёд по сетам — 2:1. Напомним, в первом сете Рублёв вышел вперёд, обыграв де Минора – 6:4, затем уступил ему во втором сете на тай-брейке — 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 7 2
6 		6 5 6 4 3
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».

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