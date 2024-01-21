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«Страшные, страшные сцены». Кирьос — об эффектном розыгрыше в матче Рублёва с де Минором

«Страшные, страшные сцены». Кирьос — об эффектном розыгрыше в матче Рублёва с де Минором
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Невероятным розыгрышем ознаменовался первый тай-брейк матча россиянина Андрея Рублёва (5) с австралийцем Алексом де Минором в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Де Минор, которого активно поддерживает родная публика, выиграл розыгрыш эффектным ударом из-за пределов сетки. После этого австралиец взял и сет со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport

«Страшные, страшные сцены здесь в Мельбурне», — прокомментировал данный розыгрыш финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос, который на этом AO работает комментатором.

Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».

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