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Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024

Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера завершился четвёртый сет матча четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024 между австралийцем Алексом де Минором, занимающим 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).

Россиянин выиграл четвёртый сет 6:3 и перевёл игру в решающую пятую партию. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема», где сыграет с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 7 3 0
6 		6 5 6 4 6 6
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».

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