Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера завершился четвёртый сет матча четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024 между австралийцем Алексом де Минором, занимающим 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).

Россиянин выиграл четвёртый сет 6:3 и перевёл игру в решающую пятую партию. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема», где сыграет с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.

Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».