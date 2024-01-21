Алекс де Минор — Андрей Рублёв: россиянин сравнял счёт по сетам в матче на AO-2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) на арене Рода Лэйвера завершился четвёртый сет матча четвёртого круга мужского одиночного разряда Australian Open — 2024 между австралийцем Алексом де Минором, занимающим 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).
Россиянин выиграл четвёртый сет 6:3 и перевёл игру в решающую пятую партию. Победитель встречи выйдет в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема», где сыграет с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянским теннисистом Янником Синнером.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:20 МСК
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
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|3
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|5
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|7 7
|7 7
|3
|0
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|6 5
|6 4
|6
|6
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Текстовая трансляция матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Алекс де Минор — Андрей Рублёв доступна на «Чемпионате».
Комментарии
- 21 января 2024
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