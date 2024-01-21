Виктор Янчук: Рублёв — герой, пятый сет с де Минором показал его класс

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Андрея Рублёва над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open.

«Рублёв молодец! Я бы даже назвал его героем. Уступал по счёту, атмосфера была в пользу де Минора. Матч был равный, упорный и интересный. Но Рублёв выдержал это напряжение, сумел остановить соперника, перехватить инициативу в четвёртом сете. А в пятом уже доминировал, шансов у де Минора не было.

Уровень Рублёва выше, чем у соперника, но фактор трибун сегодня был на стороне де Минора. Пришлось трудно, но выдержал, выстоял и сумел отыграть на хорошем уровне до конца. Пятый сет показывает его класс», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.