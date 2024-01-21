Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как будто у меня из рук забрали ракетку». Де Минор — о поражении в матче с Рублёвым

«Как будто у меня из рук забрали ракетку». Де Минор — о поражении в матче с Рублёвым
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open.

«Тяжело, потому что мне казалось, что в третьем и четвёртом сетах у него начало что-то болеть. Но он всё отпустил, начал навешивать, мячи попадали. Этот матч я проиграл не по физике. Как будто у меня из рук забрали ракетку. Дошёл до того, что не мог заставить его двигаться и поймать на этом. Он просто стоял и навешивал с любой точки корта на скорости 10 махов. Это – самое досадная часть матча.

Медицинский тайм-аут никак не повлиял. Травма никогда не влияет на результат моих матчей. В конечном счёте неважно, играю ли я на одной ноге, я всегда буду биться до конца. Всё было в полном порядке. Просто мозоль, надо было её заклеить.

Думаю, сегодня меня подвели пару моментов. Один из них – моя подача. Я просто не смог найти первую подачу. В критические моменты я слишком часто давал ему вторые подачи, и он мог свободно бить. Но я чувствовал себя прекрасно. Думал, что в пятом сете смогу надавить на него по физике. Пятисетовик на мне никак не скажется, я же вылетел. Даже если завтра не смогу пошевелиться, то мне же не надо ни к чему готовиться.

Давления перед матчем не чувствовал. Матч изменился, когда он начал немного уставать и понимать, что ему надо поднажать, и стал играть более агрессивно. Он смог так сделать, а я не смог поймать его на движении. Дело не в давлении. Не в ожиданиях, ни в чём таком. Просто в эти моменты он слишком хорошо играл. Сейчас я совершенно другой игрок. Пару лет назад, даже в прошлом году я мог бы сидеть здесь и даже, возможно, быть довольным результатом. Но сейчас всё изменилось, потому что сейчас я совершенно опустошён», — сказал де Минор в интервью на корте.

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.

Материалы по теме
«Это как ужастик». Андрей Рублёв поделился эмоциями после тяжёлой победы над де Минором
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android