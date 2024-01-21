«Как будто у меня из рук забрали ракетку». Де Минор — о поражении в матче с Рублёвым

10-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open.

«Тяжело, потому что мне казалось, что в третьем и четвёртом сетах у него начало что-то болеть. Но он всё отпустил, начал навешивать, мячи попадали. Этот матч я проиграл не по физике. Как будто у меня из рук забрали ракетку. Дошёл до того, что не мог заставить его двигаться и поймать на этом. Он просто стоял и навешивал с любой точки корта на скорости 10 махов. Это – самое досадная часть матча.

Медицинский тайм-аут никак не повлиял. Травма никогда не влияет на результат моих матчей. В конечном счёте неважно, играю ли я на одной ноге, я всегда буду биться до конца. Всё было в полном порядке. Просто мозоль, надо было её заклеить.

Думаю, сегодня меня подвели пару моментов. Один из них – моя подача. Я просто не смог найти первую подачу. В критические моменты я слишком часто давал ему вторые подачи, и он мог свободно бить. Но я чувствовал себя прекрасно. Думал, что в пятом сете смогу надавить на него по физике. Пятисетовик на мне никак не скажется, я же вылетел. Даже если завтра не смогу пошевелиться, то мне же не надо ни к чему готовиться.

Давления перед матчем не чувствовал. Матч изменился, когда он начал немного уставать и понимать, что ему надо поднажать, и стал играть более агрессивно. Он смог так сделать, а я не смог поймать его на движении. Дело не в давлении. Не в ожиданиях, ни в чём таком. Просто в эти моменты он слишком хорошо играл. Сейчас я совершенно другой игрок. Пару лет назад, даже в прошлом году я мог бы сидеть здесь и даже, возможно, быть довольным результатом. Но сейчас всё изменилось, потому что сейчас я совершенно опустошён», — сказал де Минор в интервью на корте.

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.