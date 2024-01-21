Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева – на просьбу дать совет юниорам: я не звезда, не думаю, что это будет правильно

Андреева – на просьбу дать совет юниорам: я не звезда, не думаю, что это будет правильно
Аудио-версия:
Комментарии

47-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на просьбу журналиста дать совет юниорам.

«Если давать совет юниорам… Я же тоже в своём роде юниор. Не думаю, что уже могу давать советы. Я не звезда, ничего такого. Не думаю, что будет правильным давать советы.

Думаю, рано или поздно все будут здесь, если по-настоящему этого хотят. Не знаю, бейтесь за это, и, в конечном итоге, вы сюда попадёте. Может, не в этом году, а в следующем или через пару лет. Переходите из юниорских в профессиональные турниры. Если честно, я не знаю, как давать советы. У меня нет в этом опыта. Если продолжать работать, даже если что-то идёт не так, как хочется, но если продолжать работать, то в итоге вы окажетесь здесь», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Материалы по теме
«Извините, что немного разочаровала вас». Андреева — о своём вылете с АО-2024
«Извините, что немного разочаровала вас». Андреева — о своём вылете с АО-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android