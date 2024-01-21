Андреева – на просьбу дать совет юниорам: я не звезда, не думаю, что это будет правильно

47-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на просьбу журналиста дать совет юниорам.

«Если давать совет юниорам… Я же тоже в своём роде юниор. Не думаю, что уже могу давать советы. Я не звезда, ничего такого. Не думаю, что будет правильным давать советы.

Думаю, рано или поздно все будут здесь, если по-настоящему этого хотят. Не знаю, бейтесь за это, и, в конечном итоге, вы сюда попадёте. Может, не в этом году, а в следующем или через пару лет. Переходите из юниорских в профессиональные турниры. Если честно, я не знаю, как давать советы. У меня нет в этом опыта. Если продолжать работать, даже если что-то идёт не так, как хочется, но если продолжать работать, то в итоге вы окажетесь здесь», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.