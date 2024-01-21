Кирьос: думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Никогда не видел техники хуже

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в юниорском возрасте.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах – одержал победу со счётом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьётся с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он ещё и психом был», — сказал Кирьос в эфире телеканала Eurosport, на котором работает в качестве комментатора.

Напомним, Кирьос второй год подряд пропускает Australian Open — 2024 из-за травмы.