Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос: думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Никогда не видел техники хуже

Кирьос: думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Никогда не видел техники хуже
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в юниорском возрасте.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах – одержал победу со счётом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьётся с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он ещё и психом был», — сказал Кирьос в эфире телеканала Eurosport, на котором работает в качестве комментатора.

Напомним, Кирьос второй год подряд пропускает Australian Open — 2024 из-за травмы.

Материалы по теме
Медведев снова сильнее своего «клиента». Даниил идёт дальше на Australian Open!
Медведев снова сильнее своего «клиента». Даниил идёт дальше на Australian Open!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android