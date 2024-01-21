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Ярослав Дёмин выиграл первый титул на взрослом уровне на турнире ITF15 в Манакоре

Ярослав Дёмин выиграл первый титул на взрослом уровне на турнире ITF15 в Манакоре
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Российский теннисист Ярослав Дёмин, бывшая первая ракетка мира среди юниоров, выиграл свой первый титул на взрослом уровне. Спортсмен победил на турнире ITF15, проходившем в Манакоре (Испания) в Академии Рафаэля Надаля, где россиянин тренируется. В финале Дёмин обыграл хорвата Луку Микрута, встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Ярослав Дёмин выполнил шесть эйсов и реализовал шесть брейк-пойнтов (50%). Лука Микрут, в свою очередь, четыре раза подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Напомним, сейчас Ярославу Дёмину 18 лет, спортсмен является чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в паре и финалистом юниорского Уимблдона в одиночном разряде в 2023 году.

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