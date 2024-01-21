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Тимофеева — о новых болельщиках: это всё немного в новинку. Хочется ответить всем

Тимофеева — о новых болельщиках: это всё немного в новинку. Хочется ответить всем
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170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала, как принимала поздравления после успешного выступления на Australian Open — 2024.

«На этой неделе много сенсаций, и, конечно, для нас, кто совершал эти сенсации, это всё немного в новинку. Хочется быть очень добрым и открытым ко всем поздравлениям, как-то их оценить, ответить всем. Но чисто физически, конечно, это очень тяжело. Мало того что мы заканчиваем поздно, ещё час я отвечаю на сообщения, после чего, думаю: ладно, всё, меня вырубает. В основном я отвечала только близким людям, старалась сократить этот круг. Это отнимает много энергии, к этому в будущем надо привыкать и работать над этим», — цитирует Тимофееву источник.

Напомним, Тимофеева не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в женском одиночном разряде. В матче четвёртого круга (1/8 финала) она проиграла в двух сетах украинской спортсменке Марте Костюк, находящейся в рейтинге WTA на 37-й строчке (2:6, 1:6).

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