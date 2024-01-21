«Матч стал украшением всего турнира». Чесноков — о встрече Рублёва и де Минора на АО-2024

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал выступление чемпиона Олимпиады-2020 в миксте, пятой ракетки мира Андрея Рублёва в 1/8 финала Australian Open – 2024.

«На месте Рублёва я бы закончил на этом матче выступление на турнире и поехал на Мальдивы отдыхать! Андрей пробежал немыслимый марафон в этой игре. Матч стал украшением всего турнира. После первых трёх сетов, которые были просто гениальными с обеих сторон, на первый план вышли уже морально волевые качества. Де Минор доставал непостижимые мячи. Великолепную работу ногами проделывал австралиец. Но к пятому сету Де Минор уже сильно устал. Были обоюдные ошибки с обеих сторон. Оба игрока чудовищно устали за эти пять сетов», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) одолел Алекса де Минора в пяти сетах. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва. В 1/4 финала Australian Open – 2024 российский спортсмен сыграет против итальянца Янника Синнера.