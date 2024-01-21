Надежда Петрова дала важный совет Рублёву в преддверии матча с Синнером

Двукратная победительница Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде Надежда Петрова дала совет чемпиону Олимпиады-2020 в миксте, пятой ракетке мира, российскому теннисисту Андрею Рублёву перед матчем 1/4 финала Australian Open.

«В первую очередь ему нужно восстановиться после сегодняшнего марафонского поединка. Выйти на корт во встрече с Синнером, образно выражаясь, с полными баками горючего. Думаю, Андрею предстоит сложный матч. Хотя в чём-то стили игры Рублёва и Синнера похожи, всё-таки Янник действует более разнообразно. Андрею нужно поработать с командой над планом на четвертьфинал, придумать что-то необычное. Ему нельзя ограничиваться одними сильными ударами с задней линии. Может быть, стоит замедлять ритм. Посмотреть более внимательно на какие-то моменты матча Хачанова с Синнером, в конце концов, посоветоваться с самим Кареном», — сказала Петрова в интервью GoTennis.

Напомним, в матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) одолел Алекса де Минора в пяти сетах. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва. В 1/4 финала Australian Open – 2024 российский спортсмен сыграет против итальянца Янника Синнера.