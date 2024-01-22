Нуну Боргес — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

22 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи 1/8 финала Australian Open — 2024 среди мужчин.
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии встретятся 69-я ракетка мира, представитель Португалии Нуну Боргес и чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Соперники должны выйти на корт в 5:30 мск.
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Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами Australian Open — 2024 можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
Турнир Australian Open проводится в австралийском Мельбурне, призовой фонд составляет $ 58,128 млн.
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