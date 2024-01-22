«Рублёв вывел это на новый уровень». Кирьос – о забавном праздновании россиянина на AO

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на забавное празднование россиянина Андрея Рублёва во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где россиянин обыграл австралийца Алекса де Минора. Рублёв сделал жест с высунутым языком, когда реализовал брейк-пойнт в пятом сете матча, пародируя момент из известного фильма «Очень страшное кино».
«Ха-ха, Рублёв вывел это на совершенно новый уровень», — написал Кирьос в своей социальной сети X (ранее Twitter)
Следующим соперником Рублёва в Мельбурне станет четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Australian Open проходит с 14 по 28 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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