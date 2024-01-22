Кирьос – Рублёву: спасибо, что разрушил надежды каждого австралийца

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к россиянину Андрею Рублёву, который обыграл его соотечественника Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Прежде всего, молодец. Это было невероятное выступление. Спасибо, что разрушил надежды каждого австралийца на то, что у нас будет чемпион Большого шлема, спасибо. Но мой вопрос к тебе: тот перформанс, который ты устроил с высунутым языком, можешь ли ты сделать это для меня еще раз прямо сейчас?», — приводит слова Кирьос Daily Express.

Напомним, Рублёв сделал жест с высунутым языком, когда реализовал брейк-пойнт в пятом сете матча, пародируя момент из известного фильма «Очень страшное кино».

Следующим соперником Рублёва на Открытом чемпионате Австралии станет четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер.