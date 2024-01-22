Даяна Ястремская отреагировала на неожиданную победу над Викторией Азаренко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в матче с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, который состоялся в рамках 1/8 финала Australian Open.

«Моё сердце, я чувствую, что оно вот-вот выпрыгнет из моего тела! Я представляла, что проигрываю ей, раз 25, потому что проигрывала на тай-брейке, проигрывала во втором сете. У меня было такое чувство, будто я всегда бежала позади поезда. Но я боец, поэтому сумела выиграть этот матч!» — заявила Ястремская в интервью на корте сразу после окончания встречи.

Даяна обыграла свою соперницу со счётом 7:6 (8:6), 6:4. В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, прошедшей Элину Свитолину на отказе украинки.