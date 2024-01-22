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«Я едва стою». Ястремская — после победы над Викторией Азаренко

«Я едва стою». Ястремская — после победы над Викторией Азаренко
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в матче с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, который состоялся в рамках 1/8 финала Australian Open. Виктория посетовала на большую усталость и ответила поддержку своей команды.

«Мне нравится играть агрессивно, но я не люблю совершать много ошибок. Чувствовала себя немного уставшей, и тренеры говорили мне проводить розыгрыши с минимумом ударов, но я не знала, как это делать, Вика так бегала…

Когда я проигрывала, моя команда подбадривала меня, это очень помогло. Они верили. Вы можете наблюдать, что я едва стою на ногах сейчас, пытаясь делать вид, что не устала (улыбается)», — заявила Ястремская в интервью на корте сразу после окончания встречи.

Даяна обыграла свою соперницу со счётом 7:6 (8:6); 6:4. В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

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