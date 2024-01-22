Азаренко прокомментировала поражение от Ястремской в 1/8 финала Australian Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о поражении в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024 с украинкой Даяной Ястремской.

«Не лучший мой день в плане игры. Не смогла полностью войти в игру. Всё равно было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Неудачный день, но так бывает. Обидно, что это случилось в четвёртом раунде «Большого шлема», но надо будет разобрать матч и двигаться дальше.

Атмосфера была хорошей, мне всегда нравится играть в Австралии. Всё было здорово, здесь меня всегда очень поддерживают. Хотелось бы поиграть здесь подольше, но не судьба. Чувствовала ли дополнительное давление из-за того, что играю против украинки? Следующий вопрос», — сказала Азаренко на пресс-конференции.