Ястремская — о победе над Азаренко: на Украине мной будут гордиться

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о победе над белоруской Викторией Азаренко в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 и выходе в четвертьфинал соревнований.

«Очень рада и очень устала. Первый четвертьфинал, но, если честно, нет ощущения, что я в четвертьфинале. Не знаю почему. По идее, должно быть особенное ощущение, но я чувствую, что сделала лишь малую часть того, что нужно.

Раз 25 за матч казалось, что я проиграла. Иногда появляются такие мысли. На старте я вела 3:1, проиграла свою подачу, потом уступала 3:5, и у неё был сетбол. Перед тем как счёт стал 4:5, я уже смирилась с поражением. Это помогло мне играть дальше. Поняла, что у меня появился ещё один шанс на победу. Я играла довольно агрессивно. Иногда слишком нервничала, было много эмоций, но потом расслабилась и сказала себе – будь что будет. Просто играй каждый мяч. Но на супер-тай-брейке давление всё же чувствовалось. Думаю, на Украине мной будут гордиться.

Уверена, будут писать, спрашивать – где же она была с такой игрой последние три года. Думаю, для них это очень неожиданно. За последние три года многое случилось, не буду об этом сейчас говорить. Может, в другой раз. Многое на меня влияло, я не могла играть так, как хотела. К тому же очень сильно давила на себя», — сказала Ястремская на пресс-конференции.