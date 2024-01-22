Ястремская: Костюк тоже пришлось играть против русских, она сделала хорошую работу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась о значимости матча с белоруской Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Австралии и поделилась впечатлениями от игры соотечественницы Марты Костюк на турнире.

«Больше ли давления от того, что играла против белоруски? Если я начну об этом говорить, не думаю, что вам понравятся мои ответы. Так что пропущу этот вопрос. Если вы такое спрашиваете, то точно знаете, каково нам, украинцам, играть против русских и белорусов. Уверена, вы это знаете, так что не думаю, что правильно задавать такой вопрос.

Общаюсь ли здесь с Мартой? Да, горжусь Мартой и тем, что мы, украинцы, показываем хорошие результаты. У неё были сложные матчи. Ей тоже пришлось играть против русских. Она сделала хорошую работу. Здорово, что мы здесь и показываем отличные результаты», — сказала Ястремская на пресс-конференции.