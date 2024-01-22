Носкова — о Свитолиной: мне нравится её стиль

Чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, кого считает своим кумиром в теннисе, и отозвалась об Элине Свитолиной, с которой встречалась в матче четвёртого круга Australian Open. Напомним, украинская теннисистка снялась с матча после третьего гейма из-за проблем со спиной.

«Когда я была моложе, не так много смотрела теннис, как родители или другие люди из моего окружения. Но, когда стала смотреть, стала большим фанатом Серены. Наверное, всегда буду её фанатом. Мне нравится её стиль, нравится, как она себя ведёт, что она за человек. Для меня она лучшая.

Элина мне тоже нравится, её стиль. Она здорово может менять направление или ритм игры. Всегда ценила игроков, которые могут выйти к сетке или нанести резаный удар. Рассчитывала на это сегодня, но, к сожалению, нам не удалось получше узнать друг друга на корте. Может, в следующий раз.

Победа над Сереной и Винус в парах на US Open – до сих пор любимый момент в карьере? Парный и одиночный разряд – это разные виды спорта, на мой взгляд. Но тот матч против Серены и Винус – это опыт, воспоминания, а сегодня я играла одна. Думаю, матч с Игой стоит на втором месте. Не думаю, что что-то когда-нибудь переплюнет тот матч в парах», — сказала Носкова на пресс-конференции.