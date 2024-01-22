Видео: Зверев забыл поздравить отца с днём рождения. Ему напомнили в интервью на корте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев попал в неловкую ситуацию после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, в 1/8 финала немец с русскими корнями со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри. После поединка Зверев давал традиционное интервью на корте, в котором обнаружилось, что он забыл поздравить отца Александра Зверева-старшего с днём рождения.

Интервьюер: твой брат открыл мне маленький секрет. У твоего папы сегодня день рождения… Я думаю, это очень хороший подарок на день рождения… Думаю, нам стоит спеть песню для твоего отца.

Зверев: хорошо, что ты это сказал. Я совсем забыл! Мне очень, очень жаль.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport