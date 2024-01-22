Как Рублёв сыграет с Синнером в грядущем четвертьфинале Australian Open — 2024?

Завтра, 23 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с 10-го раза попробует выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024 Рублёв (5) сразится с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4). Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера, начало матча – не ранее 12:30 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сыграют Рублёв и Синнер в четвертьфинале Australian Open – 2024?»

Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.