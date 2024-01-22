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Видео: Новак Джокович не сумел повторить челлендж Арины Соболенко на Australian Open

Видео: Новак Джокович не сумел повторить челлендж Арины Соболенко на Australian Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пытается участвовать в челленджах на Открытом чемпионате Австралии – 2024 и вне корта.

Так, Джокович попытался (правда, неудачно) повторить завирусившийся трюк чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Ранее Арина во время разминки ногой сбила с головы своего тренера по физической подготовке Джейсона Стейси предмет, что попало в объективы камер, видео разошлось среди теннисной общественности.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

Попытка Джоковича с участием его спарринг-партнёра Карлоса Гомес-Эрреры не увенчалась успехом.

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