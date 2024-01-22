Ник Кирьос: Рублёв способен выиграть турнир «Большого шлема»

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос оценил шансы Андрея Рублёва выиграть турнир «Большого шлема».

«Я просто смотрю на результаты других парней — Алькараса, Синнера, Медведева. Он тоже где-то рядом, он способен это сделать.

Конечно, есть и другие ребята, про которых я бы мог сказать: «Смотрите, он выходил в четвертьфинал на всех «Шлемах», он на пороге больших титулов», но на самом деле никогда не знаешь, может, в один прекрасный год он возьмёт и выиграет «Ролан Гаррос».

Их матч с Алексом — яркий контраст стилей и личностей игроков. Рублёв, один из лучших атакующих игроков, и де Минор, потрясающий атлет.

Счёт пятого сета не отражает того, как хорошо он играл, просто Рублёв провёл отличный пятый сет. Мистер Стабильность снова в четвертьфинале, 10-й четвертьфинал на мэйджоре. Их матч с Синнером будет захватывающим.

Также Кирьос заявил, что после того, как Новак Джокович завершит карьеру, многие игроки будут претендовать на победу на турнирах «Большого шлема».

Думаю, когда Новак соберётся закругляться, мы увидим кучу парней, выигрывающих «Шлемы». Это и есть мой план, я просто жду, когда Новак уйдёт, тогда я наберу лучшую форму в своей жизни, воспользуюсь защищённым рейтингом. С самого начала это было моим планом. Оставь меня в покое, Новак», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.

Напомним, ранее Джокович предложил Кирьосу, который восстанавливается от травмы, сыграть в парном разряде.

Также отметим, что австралийский теннисист выступает в роли комментатора Открытого чемпионата Австралии – 2024 на канале Eurosport.