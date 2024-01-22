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Стаббс: если вам не нравится Даниил Медведев, значит, с вами что-то не так

Стаббс: если вам не нравится Даниил Медведев, значит, с вами что-то не так
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Победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте, бывшая первая ракетка мира в парах австралийская теннисистка Ренне Стаббс восхитилась умению чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева давать интервью на корте.

«Если вам не нравится Даниил Медведев, значит, с вами что-то не так», — написала Стаббс в своих социальных сетях.

Стаббс написала это после интервью Медведева Джиму Курье, которое он дал после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024. Напомним, в 1/8 финала Даниил со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1 обыграл представителя Португалии Нуну Боргеса (69-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеоинтервью, которым восхитилась Стаббс.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

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