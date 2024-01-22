Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 23 января

Завтра, 23 января, в Мельбурне пройдёт 10-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Женщины. Четвертьфиналы. Расписание на 23 января

Марта Костюк (Украина) – Кори Гауфф (США, 4) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 5:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.

Отметим, что действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является именно Соболенко. На пути в четвертьфинальный раунд Арина проиграла лишь 11 геймов (ни одного сета).