Обнажила то, что не принято. Теннисная красотка Бушар поразила смелым нарядом на AO-2017

Эжени нравилось играть в укороченном кроп-топе, но далеко по сетке в Мельбурне она в нём не дошла.

Канадская теннисистка Эжени Бушар в этом году не приехала на Australian Open. Турнир «Большого шлема» в Мельбурне является самым успешным для Эжени – здесь она выиграла 14 из 20 матчей (70%). В 2014 году она дошла на AO до полуфинала, а в следующем сезоне добралась до четвертьфинала. Но времена изменились.

Сейчас экс пятая ракетка мира Бушар занимает всего лишь 290-е место в рейтинге WTA. Год назад Эжени играла в Австралии квалификацию, но вылетела в первом раунде. В нынешнем сезоне она решила вообще не ехать на другой континент и начала играть в лиге пиклбола в Калифорнии. Пока без особого успеха в этом стремительно набирающем популярность виде спорта. Канадка вылетела во втором раунде «Мастерса» в Ранчо-Мираж, который проходил 10-14 января, параллельно с квалификацией Australian Open.

Вполне возможно, Бушар больше никогда не сыграет в Мельбурне. Теннисистке всего 29 лет, но возвращение на высокий уровень кажется маловероятным. Тем более когда у неё появилась альтернатива в виде пиклбола. А ведь когда-то Эжени во всех смыслах блистала в Австралии. Теннисная красотка радовала публику не только качественной игрой, но и яркими образами на корте. Например, как в 2017 году, когда канадка произвела настоящий фурор своим вызывающим нарядом.

Эжени Бушар на Australian Open — 2017 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В первом раунде Australian Open Бушар с «баранкой» обыграла американку Луизу Чирико (6:0, 6:4). Эжени сыграла в смелом кроп-топе от Nike с обрезанными рукавами в половину обычной длины и закруглёнными вырезами по бокам, а также в юбке, которая растягивается при движении, но затем восстанавливает свою форму. Живот Бушар постоянно был оголён, что нехарактерно для женского тенниса.

«Эжени Бушар обнажила много кожи во время Australian Open. Эжени одела укороченный кроп-топ и необычную юбку от Nike. Она пренебрегла стандартным правилом тенниса – не обнажать живот», — отмечало издание Daily Mail.

«Наряд Бушар резкий, провокационный и довольно красивый, когда она стоит на месте. Он отражает её гламурный образ молодой девушки. Хотя для игры наряд не совсем удобен. При движении комплект одежды скользит вверх и вниз по телу. Бушар постоянно поправляла юбку между подачами», — мнение Bleaher Report.

Бушар выслушала мнение СМИ о своём наряде, а затем попросила дать оценку у своих подписчиков в соцсетях. Реакция была восторженной.

«Чёрт возьми, на тебе это смотрится очень красиво. Смотрел матч сегодня утром. Поздравляю с победой. Удачи в следующем туре»;

«Мне всё нравится. Тебе стоит запустить собственную линейку кроп-топов»;

«Симпатичный и очень необычный наряд для игры в теннис»;

«Ты всегда выглядишь круто, независимо от того, что носишь»;

«Самая красивая теннисистка».

Эжени Бушар проиграла Коко Вандевей на Australian Open — 2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором раунде Australian Open – 2017 Бушар обыграла именитую китаянку Пэн Шуай (7:6, 6:2) в этом же наряде. Она улучшила прошлогодний результат, когда вылетела во втором раунде. Перед этим Эжени добиралась в Мельбурне до четвертьфинала и полуфинала. Хотела попасть как минимум в восьмёрку сильнейших и в 2017-м, но в третьем раунде её остановила американка Коко Вандевей (4:6, 6:3, 5:7).

Затем Вандевей в двух сетах одолела на тот момент первую ракетку мира и действующую чемпионку AO немку Анжелику Кербер, а в четвертьфинале так же легко разобралась с победительницей «Ролан Гаррос» испанкой Гарбинье Мугурусой. Только в полуфинале Коко сломила её более именитая соотечественница Винус Уильямс.

В третьем сете Бушар вела 4:2 и была очень близка к победе над Вандевей, но удача от неё отвернулась. Вполне возможно, Эжени в случае победы тоже дошла бы до полуфинала, поскольку Кербер и Мугуруса явно пребывали в плохой форме. Канадка осталась разочарована результатом.

«Это очень паршиво. Я очень расстроена, потому что у меня было очень много шансов, особенно в третьем сете. Когда выпадает шанс закончить такой матч в свою пользу, его надо реализовывать. Сейчас что-то положительное увидеть трудно. Это тяжёлое поражение, я сделала брейк в первом же гейме третьего сета, потом долго вела с брейком. Так что я чувствовала давление в каждом гейме на подаче. А у Коко очень сильная подача, так что я постоянно чувствовала давление, считала, что обязана удержать преимущество. Сделать это было очень трудно. Я уже давно не играла столько матчей за три недели, особенно против относительно высокорейтинговых соперниц.

Последние два года для меня получились сложными, особенно вторая половина прошлого. Так что эта поездка в Австралию стала хорошим первым шагом. Мне просто нужно привыкать снова постоянно играть против топ-теннисисток. Я уже давно не была в такой ситуации. Хотя этот турнир нельзя назвать успешным для меня. Я хотела выступить лучше. Но в целом поездка в Австралию, как мне кажется, получилась нормальной. Безусловно, я всегда жду от себя большего, но трудно ожидать от себя слишком многого, если учесть, что я тренировалась всего месяц, и это был первый хороший тренировочный сбор за долгое время. Так что для меня всё начинается сначала. Я не могу ожидать от себя слишком многого, но эта поездка не была ужасной», — заявила Бушар.

Эжени Бушар Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Эжени сохраняла оптимизм, но на высокий уровень она так и не смогла вернуться. После Australian Open – 2017 до третьего раунда ТБШ она дошла всего лишь один раз – на «Ролан Гаррос» — 2020. После этого Бушар пропустила много времени из-за травм и просела в рейтинге. Она почти четыре года не отбиралась на мэйджоры через квалификацию.

При этом Бушар всё ещё остаётся популярной – у неё 2,4 млн подписчиков в крупнейшей соцсети, что позволяет зарабатывать на рекламе. Она регулярно радует подписчиков стильными фото со светских тусовок и повседневной жизни. Кроме того, Эжени пробовала себя в качестве телеведущей на канале Sportsnet и сейчас пробивается в пиклбол.

В большом теннисе последний громкий успех Бушар – победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Канады в 2023 году. Это позволит ей сыграть в квалификации Олимпиады в Париже, хотя попасть туда будет непросто. Как и пробиться в основную сетку турниров «Большого шлема» или «Мастерсов», Хотя заранее списывать Эжени со счетов не стоит. На 100% нельзя исключать, что 29-летняя Бушар когда-то ещё хоть раз сыграет на мэйджоре и снова предстанет перед публикой в ярком наряде.