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Новак Джокович – Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open

Новак Джокович – Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open
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Сегодня, 23 января 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (1) сразится с 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем (12) за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024, действующим обладателем титула которого является. Поединок поставлен третьим запуском на арену Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Тейлор Фритц в четвертьфинале Australian Open – 2024.

Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Счёт личных встреч теннисистов – 8-0 в пользу Джоковича. Единственный упорный матч Новака с Фритцем был как раз на Australian Open три года назад, когда Новак упустил преимущество 2:0 по сетам (правда, в решающем выиграл 6:2). Во всех остальных поединках Тейлор не взял ни партии, в том числе в четвертьфинале US Open — 2023 (6:1, 6:4, 6:4).

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