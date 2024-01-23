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Андрей Рублёв — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Australian Open

Андрей Рублёв — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Australian Open
Андрей Рублёв
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Сегодня, 23 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с 10-го раза попытается выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Рублёв (5) сразится с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен последним, пятым запуском на арену Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open – 2024.

Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 13:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.

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