Андрей Рублёв — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 23 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с 10-го раза попытается выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Рублёв (5) сразится с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен последним, пятым запуском на арену Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 12:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open – 2024.
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Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.
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