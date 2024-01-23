Андрей Рублёв — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 23 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с 10-го раза попытается выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Рублёв (5) сразится с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен последним, пятым запуском на арену Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.