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Гауфф прокомментировала победу над Костюк в четвертьфинале AO-2024

Гауфф прокомментировала победу над Костюк в четвертьфинале AO-2024
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над украинской спортсменкой Мартой Костюк в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2 в пользу Гауфф.

«Счастлива и горжусь, что проявила бойцовский характер. Марта — сильная соперница. Я по-настоящему боролась и оставила всю себя на корте сегодня. Рада, что смогла выиграть первый сет. Во втором я стала немного пассивной, но в третьем старалась играть агрессивно. Рада, что это получилось», — сказала Гауфф после матча.

Напомним, в полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

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