Чесноков: Калинской будет трудно выйти в полуфинал Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече 75-й ракетки мира россиянки Анны Калинской с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (15-я в рейтинге WTA) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Чесноков подчеркнул, что россиянке предстоит тяжёлый матч, однако она может выйти в следующую стадию, если покажет свою лучшую игру.

«До начала турнира я говорил, что если кто-то в женской сетке из наших теннисисток выйдет в четвертьфинал, это уже будет огромный успех. Если говорить конкретно о матче, то, с одной стороны, хорошо, что Калинской досталась китаянка, а не Арина Соболенко, но с другой, китаянка сейчас на подъёме, она в очень хорошей форме и показывает крепкую хорошую игру. Я думаю, Калинской будет трудно выйти в полуфинал, но если она сыграет в свой лучший теннис, шансы у неё будут», — приводит слова Чеснокова ТАСС.