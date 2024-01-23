Костюк: главная цель на сезон не изменилась — хочу выиграть турнир «Большого шлема»

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 от американки Кори Гауфф рассказала о целях на текущий сезон.

«Они не изменились, просто сейчас появилось больше ясности. Главная цель по-прежнему – выиграть «Большой шлем». Я буду стараться изо всех сил. По другим турнирам – посмотрим. Не знаю. Пока что моя главная и единственная цель – это «Большой шлем», — сказала Костюк на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко.