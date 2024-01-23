Гауфф: в Саудовской Аравии не лучшая ситуация, но, надеюсь, мы сможем что-то изменить

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о возможном проведении турниров в Саудовской Аравии.

«WTA старается лучше объяснять игрокам определённые решения. Отчасти в прошлом году они не поехали туда на финальный турнир, потому что у них не было времени.

Мне кажется, у нас будет возможность вызвать какие-то изменения, если мы туда поедем. Знаю, что там не лучшая ситуация, и я её не поддерживаю. Но надеюсь, что если мы решим туда поехать, то сможем что-то изменить там, улучшить качество, вовлечь местное сообщество и оказать положительное влияние.

Решение по Саудовской Аравии ещё не принято, так что больше мне нечего сказать. Но скажу, что они хотя бы стараются больше доносить всё до игроков. Не знаю, будет ли учитываться наше мнение, но, по крайней мере, с нами разговаривают. Я ценю, что нам рассказывают, что происходит. В конечном счёте WTA была основана игроками», — сказала Гауфф на пресс-конференции.