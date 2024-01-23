Джокович — Кирьосу: хорошо смотришься в комментаторской будке. Но на корте выглядишь лучше

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович тепло поприветствовал австралийца Ника Кирьоса, который вышел на корт арены Рода Лэйвера, чтобы взять у серба интервью после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 над американцем Тейлором Фритцем.

«Приятно видеть тебя. Хорошо смотришься в комментаторской будке. Но на корте выглядишь ещё лучше. Надеюсь, скоро увижу тебя с ракеткой. Мы скучаем по Нику. Давайте, ребята. Покажите свою любовь Нику», — сказал Джокович, обращаясь к Кирьосу и зрителям на трибунах.

Напомним, Джокович обыграл Фритца со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. В полуфинальном матче Australian Open — 2024 серб встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (Россия).