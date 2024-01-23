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Джокович, Рублёв, Соболенко, Синнер: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Джокович рвётся в 1/2 финала Australian Open! Ждём выхода на корт Рублёва. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн матчей АО-2024 23 января
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На первом в сезоне «Шлеме» во вторник начинаются четвертьфиналы. В этот день играет и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня Australian Open – 2024. Во вторник на кортах Мельбурна запланировано четыре матча одиночного разряда – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Поединков осталось так мало, что они все умещаются на одном центральном корте. Свой матч проведёт среди прочих и россиянина Андрей Рублёв (пятый номер посева). Ему будет противостоять четвёртая ракетка мира Янник Синнер. Действующий чемпион Новак Джокович (1) сразится с американцем Тейлором Фритцем (12), а победительница прошлого розыгрыша Арина Соболенко (2) померится силами с Барборой Крейчиковой (9). Следите за всеми событиями в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Australian Open (ж). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 11:00 МСК
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 12:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Опрос: кто победит? Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит во вторник в матче дня и сколько на это потребуется сетов.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

01:14 Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

Фото: Чемпионат

01:10 Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот как выглядит расписание вторника, 23 января. Это 10-й игровой день турнира.

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