Джокович рвётся в 1/2 финала Australian Open! Ждём выхода на корт Рублёва. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня Australian Open – 2024. Во вторник на кортах Мельбурна запланировано четыре матча одиночного разряда – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин из нижней половины сетки. Поединков осталось так мало, что они все умещаются на одном центральном корте. Свой матч проведёт среди прочих и россиянина Андрей Рублёв (пятый номер посева). Ему будет противостоять четвёртая ракетка мира Янник Синнер. Действующий чемпион Новак Джокович (1) сразится с американцем Тейлором Фритцем (12), а победительница прошлого розыгрыша Арина Соболенко (2) померится силами с Барборой Крейчиковой (9). Следите за всеми событиями в нашем лайве.
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Опрос: кто победит?
Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит во вторник в матче дня и сколько на это потребуется сетов.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: Чемпионат
Расписание вторника
Вот как выглядит расписание вторника, 23 января. Это 10-й игровой день турнира.
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