Джокович: Синнер и Рублёв в отличной форме. Возьмём попкорн и посмотрим, как сыграют

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором он сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (Россия).

«И Янник, и Андрей сейчас в отличной форме. Я смотрел матч Рублёва с де Минором. Это были одни из самых быстрых и изнурительных розыгрышей, которые я видел на арене Рода Лэйвера за последние годы. Оба игрока показали невероятный теннис. Синнер показывает лучший теннис в жизни. Он фантастически провёл концовку прошлого сезона. Мы провели пару отличных матчей в Турине и на Кубке Дэвиса. Я могу ожидать, что он всегда будет играть на самом высоком уровне. Ник, давай возьмём по пачке попкорна. Отдохнём на диване, насладимся матчем и посмотрим, как они сыграют», — сказал Джокович в послематчевом интервью австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.