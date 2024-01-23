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Джокович — Кирьосу: повисишь на дереве 33 минуты и 3 секунды и выиграешь ТБШ

Джокович — Кирьосу: повисишь на дереве 33 минуты и 3 секунды и выиграешь ТБШ
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал австралийцу Нику Кирьосу в послематчевом интервью о медитациях около дерева в Королевском ботаническом саду в Мельбурне.

«В Королевском ботаническом саду есть дерево, к которому ты ходишь. Можешь показать мне, что это за дерево? Мне нужно восстановиться, потому что мне надоело, что ты побеждаешь на этом корте», — сказал Кирьос.

«Я покажу тебе дерево, но никому о нём не рассказывай. Это большой секрет. Тебе нужно разуться, забраться на самую вершину и провисеть вниз головой на ветке 33 минуты и 3 секунды. Тогда ты выиграешь турнир «Большого шлема», — ответил Джокович.

Напомним, Джокович обыграл американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

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