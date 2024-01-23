Соболенко в шестой раз подряд вышла в полуфинал турниров «Большого шлема»

Сегодня, 23 января, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал первого турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Этот полуфинал станет для 25-летней белорусской спортсменки шестым подряд на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Соболенко установила уникальное достижение, одержав победу во всех восьми четвертьфинальных матчах турниров «Большого шлема», в которых принимала участие.

Напомним, в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Арина Соболенко встретится с представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге. Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.