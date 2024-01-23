Андрей Рублёв — Янник Синнер: россиянин проиграл второй сет матча AO на тай-брейке
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв играет с итальянцем Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Во втором сете победу на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5) одержал итальянский теннисист. После двух сетов счёт 2:0 в пользу Синнера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 14:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 5
|2
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января.
Комментарии
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