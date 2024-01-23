Рублёв — первый игрок, который смог взять шесть геймов в сете в матче AO-2024 с Синнером

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выиграл шесть геймов во втором сете матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянцем Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). При этом россиянин не смог одержать победу в этом сете, уступив итальянскому спортсмену на тай-брейке со счётом 5:7. После двух сетов Синнер ведёт со счётом 2-0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Australian Open — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Джокович.