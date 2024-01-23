Рублёв за всю карьеру лишь раз смог отыграться с 0:2 по сетам и одержать победу в матче

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проигрывает итальянскому спортсмену Яннику Синнеру (четвёртый в рейтинге ATP) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 после двух сетов со счётом 0:2.

За всю свою карьеру российский теннисист лишь раз сумел отыграться с 0:2 по сетам и одержать итоговую победу в матче. Это произошло на «Ролан Гаррос» 2020 года. В первом круге турнира Рублёв проиграл два первых сета американскому спортсмену Сэму Куэрри со счётом 6:7, 6:7, однако затем взял следующие три партии — 7:5, 6:4, 6:3 — и стал победителем матча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.