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Рублёв потерпел 10 из 10 поражений в матчах 1/4 финала турниров «Большого шлема»

Рублёв потерпел 10 из 10 поражений в матчах 1/4 финала турниров «Большого шлема»
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потерпел 10 из 10 поражений в матчах 1/4 финала турниров «Большого шлема».

10 поражений Рублёва в 1/4 финала ТБШ:
Australian Open — 3 раза (2021, 2023, 2024)
«Ролан Гаррос» — 2 (2020, 2022)
Уимблдон — 1 (2023)
US Open — 4 (2017, 2020, 2022, 2023)

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

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