Кафельников: в десятом подряд вылете Рублёва в четвертьфинале ТБШ есть тенденция

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал тенденцией очередное поражение Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

«Когда теннисист в десятый раз подряд вылетает в 1/4 финала, то, наверное, какая-то тенденция есть. У меня нет понимания, почему так происходит у Андрея», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, встреча на стадии 1/4 финала Australian Open — 2024 с Янником Синнером завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. В полуфинале турнира Синнер сыграет первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.