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Бычкова — о Рублёве: поражения в 1/4 финала сказываются на его не самой устойчивой психике

Бычкова — о Рублёве: поражения в 1/4 финала сказываются на его не самой устойчивой психике
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Бывшая 66-я ракетка мира, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова заявила, что серия поражений Андрея Рублёва в четвертьфиналах сказывается на его психике.

«У Андрея уже накопился определённый багаж проигрышей в четвертьфиналах, это, конечно, сказывается на его не самой устойчивой психике, я уверена. Когда у тебя есть какой-то клин в профессиональном спорте, это нужно преодолеть. Но что должно для этого произойти, я не знаю. Либо соперник другой попасться, что довольно непросто на стадии четвертьфинала, либо ему как-то отключиться и сыграть в свой лучший теннис, что тоже не всегда получается.

Чего конкретно ему не хватает? Думаю, как раз каких-то психологических моментов, потому что весь турнир провёл он здорово», — приводит слова Бычковой портал GoTennis.ru.

Напомним, в четвертьфинальном матче Australian Open —2024 Янник Синнер переиграл Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале турнира итальянец встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

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