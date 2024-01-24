Даниил Медведев: люблю концовку турниров — никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями от участия в заключительных стадиях турниров «Большого шлема». Ранее россиянин вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Люблю концовку турниров. Помню, на своём первом или втором финальном турнире ATP думал – вау, странно, в начале всегда так много народу вокруг, а потом становится тихо. На «Больших шлемах» это кажется ещё более странным.

Но после двух-трёх финалов привык и мне стало это даже нравится. Понимаешь, что если ты ещё тут, когда уже почти никого не осталось, значит, ты отлично справляешься. И никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет, так что иди и постарайся выиграть. Мне нравится это ощущение. Надеюсь, буду здесь в воскресенье», — сказал Медведев на пресс-конференции.