Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: люблю концовку турниров — никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет

Даниил Медведев: люблю концовку турниров — никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями от участия в заключительных стадиях турниров «Большого шлема». Ранее россиянин вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Люблю концовку турниров. Помню, на своём первом или втором финальном турнире ATP думал – вау, странно, в начале всегда так много народу вокруг, а потом становится тихо. На «Больших шлемах» это кажется ещё более странным.

Но после двух-трёх финалов привык и мне стало это даже нравится. Понимаешь, что если ты ещё тут, когда уже почти никого не осталось, значит, ты отлично справляешься. И никто тебя не отвлекает, вокруг никого нет, так что иди и постарайся выиграть. Мне нравится это ощущение. Надеюсь, буду здесь в воскресенье», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Хочу, чтобы Новак и Янник играли больше 7 часов». Медведев – после выхода в полуфинал АО
«Хочу, чтобы Новак и Янник играли больше 7 часов». Медведев – после выхода в полуфинал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android